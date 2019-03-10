والي كسلا يتعهد بدعم مشروع حلفا الزراعي

تعهد والي ولاية كسلا الفريق الركن محمد منتي عنجر خلال ترؤسه الاجتماع التفاكري بمؤسسة حلفا الجديدة الزراعية والذي ضم مديري الإدارات بالمؤسسة بحضور وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الدكتور عبد الله درف ومعتمد محلية حلفا الجديدة معتصم عثمان والمدير العام لوزارة الإنتاج الدكتور علي محمد علي ولجنة أمن الولاية إلى جانب ممثلي المزارعين، تعهد بالسعي لدعم البنيات التحتية لمشروع حلفا الجديدة الزراعي والتفاكر مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ المرحلة الثانية لتأهيل المشروع عبر صندوق تنمية وإعمار الشرق والتمويل المقدم من بنك جدة الإسلامي .

وأكد الوالي خلال الاجتماع على أهمية المشروع ودوره في تحقيق إنتاجيات عالية من المحاصيل المزروعة خاصة الاستراتيجية، وقال إن الهدف من الاجتماع مناقشة البرنامج المقترح والترتيبات الخاصة بزيارة نائب رئيس الجمهورية الدكتورعثمان محمد يوسف كبر لتدشين حصاد القمح بمشروع حلفا الجديدة الزراعية بعد غد الثلاثاء في مساحة 90 ألف فدان، داعيا للاستفادة القصوى من الزيارة ووضع الأولويات بما يمكن من معالجة الإشكاليات التي تواجه المشروع في إطار تحقيق زيادة الإنتاج وفق سياسة الدولة .

واستمع الوالي خلال الاجتماع إلى تنوير شامل حول سير الأداء بالمشروع الذي يعتبر من المشاريع الزراعية الرائدة بالسودان من حيث الإنتاج والمحاصيل النقدية المزروعة بالإضافة إلى الإشكاليات التي تواجه المشروع والمزارعين والمتمثلة في تنفيذ المرحلة الثانية من التأهيل وتأهيل منازل العاملين وتوفير معينات حركة السيولة والدعم اللازم والكادر الفني بالإضافة إلى الترتيبات المطلوبة والاستعدادات لموسم العروة الشتوية.

وأمن المجتمعون على ضرورة العمل على تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة المحاصيل بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من دور هيئة البحوث الزراعية في توطين إنتاج التقاوى المحسنة ودعم المزارعين في مختلف الجوانب فضلا عن البدء في مرحلة التأهيل الثانية التي تسهم في زيادة الرقعة الزراعية بالمشروع .