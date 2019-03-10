بعد توقفه خمس سنوات.. بنك سوداني يستأنف التحويلات المصرفية مع السعودية

أعلن بنك الخرطوم، عن استئناف التحويلات الفورية المالية بين السودان والمملكة العربية السعودية.

وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي بـ"فيس بوك" إنه استأنف التحويلات بينه والمملكة عبر بنك الجزيرة السعودي.وأشار "البنك" إلى أن الخطوة تأتي في إطار مساعي المصرف المستمرة لتوسيع وتعزيز شبكة المراسلين.

وفي العام 2014 تلقى بنك السودان المركزي إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف السعودية.

وتعرضت المصارف السعودية إلى ضغوط من جهات غربية بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات اﻻقتصادية المفروضة عليه، منذ تسعينيات القرن الماضي.