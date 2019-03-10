قادة الجيش تقدم تنوير عن الأوضاع الأمنية بالبلاد

قدم النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض ابن عوف، تنويراً للضباط المهندسين، عن الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.



وعقد الاجتماع التنويري اليوم الأحد، بالأكاديمية العسكرية بالخرطوم؛ بحضور رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة، وعدد من مديري الإدارات وقادة الوحدات بالخرطوم.



وكشف ابن عوف عن خطط تطوير القوات المسلحة؛ بتوظيف الطاقات والموارد البشرية عبر الاستخدام الأمثل لكادر المهندسين من الضباط.