بعد وفاة كل ركاب الطائرة. إثيوبيا تتلقى رسالة ملكية من البحرين

تلقت إثيوبيا رسالة ملكية، اليوم الأحد، بعد حادث الطائرة الذي راح ضحيته كل من كان على متنها، 149 راكبا و8 من الطاقم.

ووجه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى الرئيس الإثيوبي سهلي ورق زودي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الطائرة.

وعبر الملك البحريني عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيسة الاثيوبية بهذا المصاب الأليم، وتمنياته لأهالي وذوي الضحايا بالصبر والسلوان، وأن يجنب جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وشعبها كل مكروه"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

كانت طائرة إثيوبية، تحطمت في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.