اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بعد وفاة كل ركاب الطائرة. إثيوبيا تتلقى رسالة ملكية من البحرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلقت إثيوبيا رسالة ملكية، اليوم الأحد، بعد حادث الطائرة الذي راح ضحيته كل من كان على متنها، 149 راكبا و8 من الطاقم.

ووجه الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة إلى الرئيس الإثيوبي سهلي ورق زودي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الطائرة.
وعبر الملك البحريني عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيسة الاثيوبية بهذا المصاب الأليم، وتمنياته لأهالي وذوي الضحايا بالصبر والسلوان، وأن يجنب جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وشعبها كل مكروه"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

كانت طائرة إثيوبية، تحطمت في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة كل ركاب الطائرة. إثيوبيا تتلقى رسالة ملكية من البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا