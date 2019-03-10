تلقت إثيوبيا رسالة ملكية، اليوم الأحد، بعد حادث الطائرة الذي راح ضحيته كل من كان على متنها، 149 راكبا و8 من الطاقم.
كانت طائرة إثيوبية، تحطمت في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة كل ركاب الطائرة. إثيوبيا تتلقى رسالة ملكية من البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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