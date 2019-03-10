التظاهرات تتجدد بالخرطوم ومحاكمات بالسجن لقيادات معارضة

تجددت الاحتجاجات اليوم الأحد بالعاصمة الخرطوم، وتصدت قوات الشرطة والامن السودانية، بالغاز المسيل للدموع لتظاهرات حاشدة بعدد من احياء مدنية امدرمان، واعتقلت العشرات من المتظاهرين من بينهم قيادات بارزة في احزاب المعارضة.

واستجاب المئات من المواطنيين لدعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير إلى المشاركة في مواكب احتجاجية في عدد من مدن البلاد تحت شعار "رفض قانون الطوارئ".

ورصد "اخبار الخليج 365" خروج التظاهرات من أمام دار حزب الأمة بامدرمان الذي تم حصارة منذ الصباح الباكر بقوات كبيرة من الأمن والشرطة.

وانتقلت التظاهرات إلى عدد من أحياء امدرمان "بانت، ودنوباوي، العباسية، الموردة" التي لاتزال تشهد كر وفر بين المحتجين والقوات النظامية.

ومن أبرز أحداث اليوم محاكمة الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب حزب الامة القومي المعارض بمحكمة طوارئ وسط امدرمان؛ بالسجن لمدة اسبوع والغرامة الفي جنيه سوداني، وفي حالة دفع الغرامة السجن لمدة اسبوعين.

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وافادت مصادر قانونية أن مريم المهدي رفضت دفع الغرامة، وتم ترحيلها الى سجن النساء بامدرمان لقضاء محكوميتها.

كما قضت ذات المحكمة بالسجن شهر والغرامة 1000 جنيه سوداني؛ على شقيقتها رباح المهدي، والتي رفضت بدورها دفع الغرامة وفضلت السجن.

وأكد حزب الامة المعارض أن 19 من اعضائه اعتقلوا اليوم خلال مشاركتهم في التظاهرات من بينهم مريم ورباح نجلتي زعيم الحزب الامام الصادق المهدي.

وقالت مصادر قانونية تحدثت لـــ"اخبار الخليج 365" أن محكمة طوارئ وسط امدرمان لازالت منعقدة للفصل في البلاغات المقدمة في مواجهة العشرات اوقفوا خلال التظاهرات اليوم.

وفضت قوات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع والهراوات تظاهرات حاشدة لطلاب الجامعات الخاصة بوسط الخرطوم واعتقلت عددا منهم ويواجهون بلاغات باوامر الطوارئ في عدد من اقسام الشرطة.