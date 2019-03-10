السجن والغرامة على مريم الصادق المهدي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت محكمة الطوارئ اليوم (الأحد) حكماً على نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه، وذلك وفقاُ لقانون الطوارئ بعد أن تم القبض عليها وعدد من القيادات من أمام دار حزب الأمة بامدرمان .

وما زالت المحكمة تصدر أحكاماً في حق القيادات التي تم إلقاء القبض عليها في احتجاجات أم درمان التي دعا إليها تجمع المهنيين اليوم (الأحد). المادة السابقة وأيضاً العدة !!.. بقلم صلاح الدين عووضة المقالة القادمة القطن… الذهب الابيض الذي فقد بريقه….

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