الشرطة الأمريكية تقبض على عصابة خطيرة وتحرر 26 امرأة من الاستعباد الجنسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية سياتيل القبض على 6 أشخاص مشتبه بهم، وتحرير 26 امرأة من الاستعباد الجنسي داخل قاعات خاصة للتدليك (مساج).

وقالت السلطات في سياتيل إن الشرطة ووزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب التحقيقات، أجرت تحقيقا استمر أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد تلقيها شكوى من مواطنين حول شبكة دعارة في قاعات التدليك.

وأوضحت السلطات أنها بعد تحقيق مطول كشفت خيوط هذه العصابة وألقت القبض على 6 مشتبه بهم وصادرت أموالا وسلاحا. روسيا اليوم المادة السابقة هجوم إعلامي مصري حاد وغير مسبوق على أردوغان المقالة القادمة عدو عاقل خير من صديق جاهل!.. بقلم الطيب مصطفى

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