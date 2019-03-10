بعد حادثة قطار القاهرة.. السيسي يعين لواء بالجيش وزيرا للنقل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي الأحد إنه رشح ضابطا كبيرا في الجيش المصري لمنصب وزير النقل خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد حادثة القطار الأخيرة بالقاهرة

وفي كلمة له أمام الجيش “احتفالا بيوم الشهيد”، أشار السيسي إلى أنه رشح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير لتولي المنصب، وذكر أنه أرسل بالترشيح إلى مجلس النواب.

وخاطب السيسي الوزير الذي كان يحضر الحفل بالقول: “لك كل الدعم في المنصب الجديد”.

في المقابل، شكر اللواء الوزير السيسي على تكليفه له بالمنصب، وقال إنه سيكون موجودا الجمعة القادم بين الموظفين في وزارة النقل.

وكان نحو 27 مصريا قتلوا الشهر الماضي بعد اشتعال حريق إثر اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية بالقاهرة.

عربي21