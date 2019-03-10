مواطن من أصول سوادنية يترشح لرئاسة بلدية سلجوق التركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يخوض المواطن التركي مسعود مرجان، ذو الأصول السودانية، الانتخابات المحلية في تركيا، مرشحا عن “الحزب الديمقراطي” لرئاسة بلدية بلدة سلجوق بولاية إزمير (غرب).

وفي تصريح أدلى به مرجان (47 عاما)، للأناضول، قال إنّ أسرته تعود لقبيلة الدينكا السوادنية، وهاجرت إلى أرض الأناضول قبل 4 قرون، إبان فترة الدولة العثمانية.

وأضاف أن أسرته تعد أسرة عريقة في إزمير في الوقت الراهن، وتمثل آخر الأتراك الأفارقة في الولاية.

وأشار مرجان إلى أنه ولد في العاصمة الليبية طرابلس حينما كان والده يعمل بالتجارة هناك، مبينا أنه أمضى فتوته وشبابه في مزاولة العديد من الأعمال مثل عرض الأزياء، واللعب في دوري الهواة لكرة القدم بتركيا.

وأوضح أنه استقر أخيرا في مزاولة التجارة، معربا عن رغبته الشديدة في خدمة سلجوق التي عاشت فيها أسرته لفترة طويلة.

وأعرب مرجان عن سعادته الكبيرة في اختيار “الحزب الديمقراطي” مرشحا له لرئاسة بلدية بلدة سلجوق في هذا الإطار.

وبيّن أنه يخطط لتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية والتجارية مع القارة الإفريقية.

وأوضح: “في قارة إفريقيا 52 بلدا، وعدد سكانها قرابة ملياري نسمَة، وهي تتمتع أيضا بالأراضي الخصبة، علاوة عن ثرواتها الباطنية؛ لذا علينا تقييم هذه الفرص على نحو جيد”.

ونوّه مرجان بأن البشرة السمراء تعد ميّزة في الانتخابات.

وأردف: “إذا ما انتخبت لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية فإن أنظار العالم ستتجه إلى بلدة سلجوق.. تصوروا في حال انتخابي سأكون أول شخص ذو بشرة سمراء وانتماءات وطنية تركية يعتلي كرسي رئاسة البلدية في تاريخ الجمهورية”.

وحول برنامجه في حال انتخابه، لفت مرجان إلى أنه يخطط لتعزيز القطاع السياحي في بلدة سلجوق، وفتح قنوات تجارة مع إفريقيا بدون وسطاء.

وتشهد تركيا انتخابات محلية في 31 مارس/آذار الحالي.

الاناضول