أهالي جنوب كردفان يرحبون بتوجهات الرئيس بشأن السلام

رحب أهالي وﻻية جنوب كردفان بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بفتح مسارات التواصل بين أبناء النوبة بالداخل مع ذويهم في المناطق المقفولة تحت سيطرة الحركة الشعبية.

واعتبر القيادي بجبال النوبة، كندة غبوش الإمام، لقاء رئيس الجمهورية مع أبناء الولاية مؤخراً ببيت الضيافة نواة حقيقية لبدء مشوار الحوار والتفاوض مع المتمردين لتحقيق السلام الشامل، وأشار إلى أن اللقاء اتسم بالودية والصراحة، وأن ارتياحاً كبيراً تخلل نفوس أبناء الوﻻية الذين حضروا اللقاء الذي وصفه بالمميز، ورأى غبوش أن توقيت اللقاء الذي جرى بعد أيام من القرارات السياسية اأخيرة للرئيس البشير دليل على اهتمامه

بالوﻻية وقضاياها وعملية السلام.

Advertisements

ونصح غبوش الوزراء والمعتمدين في الحكومة الجديدة بالوﻻية بأن يضعوا مخرجات اللقاء مع الرئيس، خاصة فيما يلي التنمية والإعمار وتحقيق السلام نصب أعينهم، مشيراً إلى أن بعض المدن الكبيرة بالوﻻية ما تزال تعيش أوضاعاً خدمية رديئة، وعلى رأسها مدينة الدلنج ثاني أكبر مدينة من حيث اأهمية بالوﻻية بعد العاصمة كادوقلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق