إقناع رباح الصادق وغفير ثمانيني بدفع الغرامة بدلاً عن الحبس

الخرطوم: باج نيوز

أقنع نشطاء وسياسيون، ابنة رئيس حزب الأمة القومي رباح الصادق، بدفع الغرامة والخروج من السجن وذلك بعد رفضها الدفع.

وخرجت رباح من المحكمة قبل اقتيادها إلى سجن النساء لتحلق بشقيقتها مريم.

وحكمت محكمة الطوارئ على ثمانيني يعمل غفيراً لدار حزب الأمة بالغرامة 500 جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لأسبوع.

ودفع محامون كانوا يتواجدون في المحكمة غرامة رباح والثمانيني اللذان رفضا بدءاً الدفع.

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واعتقلت القوات الأمنية السودانية رباح ومريم الصادق وقيادات أخرى لمشاركتهم في احتجاجات دعا إليها تجمع المهنيين كان من المقرر أن تنطلق من دار حزب الأمة باتجاه البرلمان.

وكانت مريم الصادق قالت في المحكمة إنها لن تدفع مليماً واحداً وأنها تفضل السجن ليتم اقتيادها بعد ذلك.

وانطلقت احتجاجات في منطقتين بأم درمان استجابة لدعوة المهنيين السودانيين التي دعا إليها اليوم (الأحد) في وقت فرقت فيها القوات الشرطية المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

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