عائلة سوار الذهب تشكر السعودية على مواقفها مع السودان

استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي جعفر، اليوم (الأحد)، عائلة الرئيس السوداني السابق الراحل المشير عبدالرحمن سوار الذهب، يتقدمهم مدير إدارة التعاون الإسلامي بالخارجية السودانية السفير أحمد سوار الذهب.

وعبرت عائلة سوار الذهب عن شكرها لمواقف السعودية تجاه السودان، وتجاه والدهم الذي حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصيته بدفنه في المدينة المنورة.

يذكر أن سوار الذهب توفي في 18 أكتوبر الماضي في المستشفى العسكري بالعاصمة الرياض، عن عمر ناهز 83 عاما.

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