أحمد بلال: الوطني مازال حاكماً ويتغذى من حبل سري ولم يفطم بعد

الخرطوم: باج نيوز

قال الحزب الاتحادي الديمقراطي إن المؤتمر الوطني مازال حاكماً بآلياته ومؤسساته ومنظماته ويتغذى من حبل سري ولم يفطم بعد.

وأوضح الأمين العام للحزب أحمد بلال عثمان، أن رؤية الحزب الاتحادي تقوم على مواصلة الحوار مع الجميع خاصةً الشباب الذين انسد الأفق أمامهم بسيناريو يُعالج الاحتقان والاستقطاب ويمنع الكراهية والإقصاء ويجعل ملف السلام في المقدمة لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل.

وذكر بلال خلال استضافته في برنامج (حوار مفتوح) بثته فضائية النيل الأزرق أمس (السبت)، انه ضد تسميتهم ب”الترلات” و “الديكور” ، وأضاف: (الوطني هو المسؤول من تدهور الوضع الاقتصادي)

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