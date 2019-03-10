وافق على عرض الهلال الأمل عطبرة يكلف نائب الرئيس بحسم ملف "سليم"

أخطر نجم الأمل عطبرة، سليم، إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى الهلال بعد أن دفع الأخير بعرض رسمي إلى أسرته وإدارة ناديه.

وكان وفد إداري من الهلال، سجل زيارة إلى عطبرة خلال اليومين الماضيين والتقى بأسرة اللاعب وشرع في التفاوض مع الأخير حول الانتقال إلى الفرقة الزرقاء خلال فترة التسجيلات الحالية.

وعلمت (السوداني) أن مجلس الأمل عطبرة عقد اجتماعا وبحث العروض المقدمة من ناديي الهلال والمريخ لأجل كسب خدمات “سليم”.وبحسب المصادر، فإن مجلس فهود الشمال كلف نائب الرئيس عبد الله مختار، والسكرتير تاج السر الموجودين بالخرطوم لأجل التفاوض مع إدارة الهلال وإكمال الاتفاق النهائي حول كسب خدمات اللاعب.

ويتوقع أن يضم الهلال، صانع الألعاب سليم إلى كشوفاته غداً “الأحد”.