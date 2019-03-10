أسرة سوار الدهب تشكر السعودية على مواقفها مع السودان

عبرت أسرة الرئيس الأسبق الراحل، المشير عبدالرحمن سوار الدهب، عن شكرها لمواقف المملكة العربية السعودية تجاه السودان، وتجاه والدهم الذي حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصيته بدفنه في المدينة المنورة.

واستقبل سفير المملكة بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، أسرة الراحل سوار الدهب، يتقدمهم مدير إدارة التعاون الإسلامي بالخارجية السودانية السفير أحمد سوار الدهب، الذين عبروا عن شكرهم لمواقف السعودية تجاه السودان، ووالدهم.

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وكان سوار الدهب توفي في 18 أكتوبر الماضي في المستشفى العسكري بالعاصمة الرياض، عن عمر ناهز 83 عاماً ودفن في مقابر البقيع بالمملكة.

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