السفيرة الهولندية تزور الدقير وقلق أوروبي من قانون الطوارئ

الخرطوم: باج نيوز

أبدى بعض السفراء الأوروبيين قلقهم من استخدام قانون الطوارئ في مواجهة المتظاهرين المدنيين، وأعربوا عن أملهم بأن تتمكن الأطراف السودانية من إدارة خلافاتها بصورة سلمية والتوصل إلى حلول لمعالجة الأزمة.

وزارت اليوم (الأحد) السفيرة الهولندية كارين بوفن، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في منزله للإطمئنان عليه بعد إطلاق سراحه.

وعلم (باج نيوز) أن بوفن، أدارت نقاشاً مع الدقير حول الوضع السياسي الراهن كما أكدت اهتمام بلادها بشأن حقوق الإنسان في السودان.

وبحسب المعلومات أن الدقير وضع المسؤولية على الحكومة الحالية معتبراً أنها سبب الأزمة وأنها تسدُّ الآفاق أمام حلها، مؤكداً وقوفهم مع الشعب بالمطالبة برحيل “النظام”.

وسبق أن زار السفير البريطاني عرفان صديق، منزل الدقير عقب إطلاق سراحه قبل نحو أسبوع قائلاً إنه سعد بلقائه بعد مرور 67 يوماً من الاعتقال.

ودعا السفير البريطاني آنذاك السلطات السودانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً محذراً من عدم إمكانية الوصول إلى إجماع سياسي دون بيئة مواتية.

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