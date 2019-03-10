محكمة طوارئ تقضي بسجن مريم الصادق المهدي والاخيرة ترفض دفع الغرامة.. شاهد ماذا قالت هيئة الدفاع عن...

أصدرت محكمة طوارئ سودانية، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي.

وقالت نون كشكوش المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ إن “قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه (نحو 43 دولارا أميركيا) في مواجهة مريم المهدي”.

وأضافت أن “مريم رفضت دفع الغرامة”.

وقال محامون إن عدم دفع مريم الغرامة سيجعلها تسجن لمدة أسبوع آخر.

واعتقلت مريم مع آخرين من أمام دار حزب الأمة المعارض وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة، وقدموا لمحاكمة فورية بتهم تتعلق بمشاركتهم في تظاهرات اليوم .

وفرقت قوات الأمن السودانية، في وقت سابق الأحد المئات من المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع قبيل توجههم إلى مبنى البرلمان.

وكان تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي ) أعلن عن موكب احتجاجي الأحد صوب البرلمان في المدينة للاحتجاج على إعلان الطوارئ الذي يناقشه البرلمان غدا الاثنين.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني