الأولمبي يتعادل مع نظيره الجنوب سوداني ودياً

أنهى المنتخب الوطني السوداني، تحت 23 سنة، مباراته أمام نظيره الجنوب سوداني على ملعب توليب زهراء بالقاهرة، بالتعادل الإيجابي، وذلك في إطار استعداد المنتخبين لتصفيات أمم أفريقيا 2019، وأولمبياد لندن 2019.

ومن المقرر أن يواجه صقور الجديان منتخب كينيا يوم 20 مارس في الخرطوم، و26 مارس بنيروبي.

وكان محمد عباس قد تقدم للمنتخب الأولمبي السوداني في شوط اللعب الأول، وعادل الجنوب سوداني النتيجة بالنصف الثاني.

المباراة أدارها طاقم تحكيم مصري بقيادة الكابتن عبدالعزيز، وجرت المباراة في أجواء حميمية بين أفراد البعثتين.

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