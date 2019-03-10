أيلا يقف على تدابير معالجة مشكلة الميناء الجنوبي

بحث رئيس مجلس الوزراء القومي، د. محمد طاهر إيلا، مع والي ولاية البحر الأحمر، اللواء ركن مصطفى محمد نور، معالجة مشكلة الميناء الجنوبي، من خلال توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإعادة النظر في اتفاقية الشركة الفلبينية.

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وأطلع أيلا خلال لقائه اللواء مصطفى، على مجمل الأوضاع بالولاية وسير العمل في مشروعات التنمية، حيث وجه بضرورة الاهتمام بمعاش الناس ومعالجة قضايا الشباب.

وأوضح والي البحر الأحمر، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن اللقاء تناول قضية مياه البحر الأحمر والجهود الجارية لحلها، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق أيضاً لضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية بالولاية باعتبارها من الموارد الاقتصادية المهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)