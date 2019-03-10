بالصورة : تفاصيل الشاب السوداني “الوحيد” ضمن ضحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة

توفي السوداني هشام محمد عبدالقادر أبو كلام 30 عاماً، ضمن 157 راكباً لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة الإثيوبية، خلال رحلتها من أديس إلى العاصمة الكينية “نيروبي” يوم السبت، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وكان “أبوكلام” السوداني الوحيد ضمن ركاب الطائرة، يعمل بإدارة الموارد الوراثية، بالخرطوم حلة كوكو.

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تخرج في كلية الإنتاج الحيواني جامعة الخرطوم، من مواليد مدينة الدويم الحي العاشر بولاية النيل الأبيض، متزوج وأب لطفلين.

سافر الفقيد في رحلة عمل بغرض حضور مؤتمر الأمراض الوراثية للحيوان، عن طريق أديس ابابا كونكشن إلى نيروبي، بحسب ” أخبار الخليج 365”، واستقل الطائرة المنكوبة من طراز “بوينغ 737″، التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها، قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)