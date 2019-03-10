مشروع الجزيرة يستهدف زراعة 1,4 مليون فدان

كشف محافظ مشروع الجزيرة، م. عثمان سمساعة، عن استهداف المشروع زراعة 1,4 مليون فدان في الموسم الحالي، منها 900 ألف فدان محصولات عروة صيفية، تحتوي على القطن والذرة والفول السوداني، بجانب مساحات للمحاصيل الصيفية الأخرى.

وأوضح سمساعة بحسب وكالة السودان للأنباء، أن مساحات العروة الشتوية 500 ألف فدان، منها 350 ألف فدان قمح و100 ألف بقوليات و50 ألف خضروات ومحاصيل شتوية أخرى.

Advertisements

وشدد بحسب سونا – على ضرورة توفير المدخلات الزراعية المطلوبة للموسم 2019م- 2020م من أسمدة ومعفرات الحشرات والفطريات ومبيدات الحشائش والحشرات وتأمين تقاوى القمح والقطن وتقاوى الذرة المعتمدة والخيش للقطن والقمح والاستعداد المبكر لعمليات الري بصيانة القنوات قبل بداية الموسم، وطالب بتوفير الأعداد الكافية من الكراكات ذات الكفاءة الجيدة لإزالة الأطماء والحشائش وتكملة الإجراءات لتوفير التمويل اللازم لإحلال طلمبات القسم الشرقي في ود الفضل وحداف التي تبلغ مساحتهما 44,6 ألف فدان وكهربة طلمبات مكتب الحرقة ونور الدين ومساحتهما 21,8 ألف فدان.

ودعا سمساعة إلى رفع سقف التمويل إلى 200 ألف جنيه لمقابلة ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)