قوات "قسد" تعلن التحرك العسكري للقضاء على "داعش" في الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية انتهاء مهلة استسلام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الباغوز بريف دير الزور، شمال شرق سوريا، مؤكدة بدء التحرك العسكري للقضاء على من تبقى منهم.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي عبر "تويتر" عصر اليوم الأحد: "مهلة استسلام داعش انتهت، قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز".

وأضاف بالي "أخرجنا آلاف المدنيين، كما استسلم آلاف الإرهابيين، في الأيام السابقة".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، أن آلاف المدنيين معظمهم أجانب في الباغوز موجودين في آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي سوريا.

كان بالي قال، في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن "المعارك مستمرة مع الإرهابيين داخل الباغوز ونتوقع أن تكون أعدادهم بين 1000 و1500 إرهابي".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر شباط/فبراير الماضي، بعد نحو شهر من توقفها لأسباب تتعلق بتحرير الأسرى، وإجلاء المدنيين من المدينة.