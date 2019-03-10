عقوبة قاسية لمشجع برمنجهام بعد الاعتداء على لاعب أستون فيلا

أعلن نادي برمنجهام سيتي، اليوم، الاحد، حرمان أحد مشجعيه من دخول ملعب "سانت أندروس جراوند" مدى الحياة بعدما قام بالاعتداء على جاك جراليش لاعب أستون فيلا.

وتغلب فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر على برمنجهام سيتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سانت أندروس جراوند" ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في إنجلترا.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة بعدما اعتدى أحد مشجعى فريق برمنجهام سيتى على جاك جراليش صاحب هدف أستون فيلا.

مشجع برمنجهام سيتي اقتحم أرض الملعب واعتدى بالضرب على جاك جريليش لاعب أستون فيلا قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين وقوات الأمن لاحتواء الموقف.

وأصدر نادي برمنجهام سيتي بياناً رسمياً قدم من خلاله الإعتذار لجاك جراليش لاعب أستون فيلا، موضحاً أن المشجع مرتكب الواقعة تم حرمانه من دخول الملعب مدى الحياة.