موجز "السودان 365".. حبس مريم الصادق المهدي

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

محاكمة قيادية بارزة في المعارضة بالسجن والغرامة

قالت مصادر قانونية ان محكمة الطواري في امدرمان قضت بالحكم على نائب رئيس حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي بالسجن لمدة أسبوع والغرامة (٢٠٠٠) جنيه سوداني.

واعتقلت المهدي اليوم الأحد خلال مشاركتها في تظاهرة بأم درمان.

قيادي بالوطني يدعو لمجابهة حملات تشويه الحزب

دعا رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين ، أعضاء وقيادات الحزب للتصدي والدفاع عنه ضد حملة تشويهه عبر الأسافير، وشرح إنجازاته للجميع على كافة المستويات، مؤكداً أن الوطني حزب عملاق، ويجب على جميع أعضائه رفع رؤوسهم عالية.

وأكد الفاتح أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير يمثل عبوراً آمناً للوطن من أزماته الحالية، بعيداً عن الحروب والنزاعات التي خطط لإشعالها أعداء السودان، مجدداً تأييد المؤتمر الوطني لمبادرة الرئيس وقراراته الأخيرة.

وخاطب عزالدين المؤتمر العام للوطني بمحلية أمدرمان، بحضور رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ورئيس الحزب بالولاية كامل مصطفى، ورئيس المؤتمر الوطني بالمحلية م. نصر الدين علي إدريس، وقال إن حالة الطوارئ مصوبة مباشرة للحفاظ على الأمن الاقتصادي وحمايته من المخربين ومجابهة العمل الممنهج لتدميره.

من جانبه، جدد رئيس الوطني بالولاية إسناد الحزب لموجهات خطاب رئيس الجمهورية، مبيناً أنه سيكون للحزب وشركائه من الأحزاب الأخرى سهم كبير في تحقيق واستكمال السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والعمل على قيادة حوار مثمر وبناء مع كافة القوى السياسية، والإعلاء من قيم الولاء للوطن فوق أي ولاء آخر.

اعتقال العشرات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام بأم درمان

اعتقلت قوات الأمن السودانية اليوم الاحد، العشرات من أنصار حزب الأمة لمشاركتهم في مظاهرة نظمها الحزب نهار اليوم ، ضد الحكومة استجابة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير .

واحتشد المئات اليوم الاحد،في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، حيث قوة زعيم حزب الأمة، الداعية الصادق المهدي، ورددوا هتافات ضد الحكومة وزيادة الأسعار.

وحاصرت الشرطة المتظاهرين واستخدمت الهروات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي الوقت نفسه اعتقلت العشرات وطاردت الأنصار في شوارع الأحياء السكنية .

اعتقلت الاتي اسمائهم :

د. مريم الصادق

رباح الصادق

صفيه الفضل

فاطمه نقدالله

اعتماد عبدالله

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محمد الإمام

حنان الأمين

مني محمد طاهر

حسن عثمان سيبويه

أمنه الفاضل محمد علي

اميره جمعه

محمد صالح جيش الامه

ادم عبدالقادر شعيريه

محمد عبدالله جندي

مني عبدالمتعال

الحاج حسن

احمد السر

مظاهرات في "أم درمان" تطالب برحيل النظام

خرج مئات المتظاهرين نهار اليوم ،في مدينة أم درمان، بالعاصمة الخرطوم الذي دعت له القوي الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير ويطالب برحيل نظام البشير .

وأكد مراسل اخبار الخليج 365 خروج تظاهرات محدودة في الجامعات السودانية في العاصمة الخرطوم.

نائب البشير يدعو حاملي السلاح في السودان لنبذ العنف

دعا عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس، جميع حاملي السلاح، خاصة أبناء ولاية النيل الأزرق، إلى نبذ العنف والاقتتال والانضمام لمسيرة السلام في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان.

وطالب كبر - خلال لقائه اليوم الخميس في مدينة (الدمازين) بالقيادات والفعاليات السياسية بولاية النيل الأزرق - جميع فئات وقطاعات المجتمع بالسمو فوق كل الانتماءات، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.. داعيا المواطنين إلى التركيز على زيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي.

وقال إن زيارته للولاية تأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، نظرا لأهمية وخصوصية ولاية النيل الأزرق.

وأشاد نائب الرئيس السوداني بدعم ومباركة مواطني ولاية النيل الأزرق لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، مؤكدا أنها تهدف لتعزيز أمن واستقرار البلاد واستنهاض همة الأمة، وحماية الدولة والمجتمع.