الحكومة الروسية : تتخذ قرار بشأن التأشيرات الإلكترونية لدخول روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت نائبة رئيس الحكومة أولغا غولوديتس أنه سيتم اتخاذ قرار بتوسيع استخدام التأشيرات الإلكترونية للدخول إلى روسيا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأكدت غولوديتس للصحفيين في معرض السياحة الدولي أن اليوم هناك اهتمام من قبل السياح في الداخل والأجانب بالمنتجات السياحية الروسية.

وأشارت غولوديتس إلى أن موضوع توسيع قائمة الدول التي سيكون مواطنوها قادرين على الدخول إلى روسيا عن طريق التأشيرات الإلكترونية، يناقش بشكل فعال على جميع المستويات.

وقالت النائبة “أعتقد انه في الأشهر الستة المقبلة سيتم اتخاذ قرار من شأنه أن يدفعنا بشكل كبير في هذه المسألة، نحن نؤيد بشكل كبير توسيع نطاق استخدام هذا الطريقة الجيدة، والتي تؤتي بثمارها بالفعل، ولكن يجب أن نفهم أن التفاصيل مهمة”.

وبدأ تنفيذ نظام التأشيرات الإلكترونية في منطقة الشرق الأقصى منذ 1 أغسطس/ آب 2018، ويتمكن مواطنو 18 دولة من بينها الجزائر، البحرين، الهند، إيران، الصين، الإمارات، اليابان والسعودية، واعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2019 سيبدأ هذا النظام عمله في مقاطعة كالينينغراد.

ويتم منح التأشيرات مجانا، بناء على طلب المواطن الأجنبي، يرسل عبر الموقع، ولا يحتاج لأية وثائق أخرى للحصول على التأشيرة، سوى الطلب والصورة الرقمية للمواطن. ويسمح للمواطنين الأجانب البقاء على الأراضي الروسية لمدة لا تتجاوز 8 أيام في غضون 30 يوما.

سبوتنيك