بوتين يعزي الرئاسة الأثيوبية في حادث تحطم الطائرة المنكوبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تعازيه للرئيسة الأثيوبية، سهلورق زودي، ورئيس الوزراء، آبي أحمد علي، بحادث تحطم طائرة من طراز بوينغ 737.

وجاء في الرسالة التي نشر نصها موقع الكرملين “سيدتي الرئيسة، السيد رئيس الوزراء، أرجو أن تتقبلوا خالص تعازينا في فقدان ركاب وأفراد طاقم الطائرة المنكوبة… أرجو إيصال تعازي الحارة لأسر الضحايا والمقربين منهم…”.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، في وقت سابق من اليوم، تحطم طائرتها المتجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، صباح اليوم الأحد، وعلى متنها 149 راكبا بالإضافة إلى 8 من الطاقم.

ونقل التلفزيون الصيني عن الخطوط الجوية الإثيوبية أن “مواطنين من 35 دولة ضمن الضحايا، بينهم 32 كينيا، و18 إثيوبيا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديا و8 من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة”.

وبحسب الخطوط الجوية الإثيوبية فإن “جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا لقوا حتفهم”، ولم يذكر التلفزيون أي معلومات عن جنسيات أخرى.

روسيا اليوم