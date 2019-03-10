"الإمدادات": توفير الأدوية المجانية والمنقذة للحياة بغرب كردفان

أكد مدير الصندوق القومي للإمدادات بغرب كردفان، د. عبدالمنعم إبراهيم آدم، أن الصندوق بالولاية يوفر الأدوية لجميع المرافق الصحية بمحليات الولاية الـ(14) بشكل منتظم، وكشف أن مستودع الأدوية بالولاية شارف على نهاياته بمدينة الفولة.

وقال عبدالمنعم بحسب وكالة السودان للأنباء، إن دور الصندوق يتمثل في توفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الحوادث، بجانب أدوية الأطفال دون سن الخامسة، وكذلك مستلزمات رعاية الحوامل والصحة الإنجابية مجاناً، كما يوفر مستهلكات المعامل وبنك الدم، بالإضافة للكثير من الأدوية مجاناً وأخرى بأسعار معقولة وتُعرف بالعلاج الاقتصادي.

وأوضح عبدالمنعم أن الصندوق يوفر أيضاً أدوية الدرن والملاريا والأيدز مجاناً، بالتعاون مع بعض المنظمات وتُعرف هذه بأدوية (الدعم العالمي)، بالإضافة لمستهلكات غسيل الكلى، كما يوفر الأجهزة والمعدات الطبية لجميع المرافق الصحية الحكومية وقد بات الجهة الحكومية الوحيدة التي تستجلب الدواء وتوزعه على جميع مناطق الولاية وفقاً لسياسة وزارة الصحة الاتحادية وبتسنيق محكم مع وزارة الصحة بالولاية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق