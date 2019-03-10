محكمة سودانية تقضي بسجن ابنة الصادق المهدي أسبوعا بعد اعتقالها في مظاهرة

أعلن مسؤول في حزب الأمة السوداني المعارض الأحد أن ابنة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي عرضت أمام محكمة الطوارئ، ونالت حكما بالسجن لمدة أسبوع وغرامة ألفي جنيه بعد اعتقالها خلال مظاهرة مناهضة للرئيس عمر البشير.

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أعلن رئيس المكتب السياسي في حزب الأمة السوداني المعارض الأحد أن محكمة الطوارئ السودانية قضت بسجن ابنة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي أسبوعا بعد توقيفها خلال مظاهرة مناهضة للرئيس السوداني عمر البشير في غمرة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال المسؤول محمد المهدي لوكالة الأنباء الفرنسية “حكمت محكمة الطوارئ على مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة الأحد بالسجن أسبوعا والغرامة ألفي جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن أسبوعا آخر”.

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