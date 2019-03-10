إدانة (200) متهم بالشغب والتجمع غير المشروع

السجن والغرامة لمهرب جازولين بجبل أولياء

الخرطوم (smc)

كشفت النيابة العامة للطوارئ عن إدانة (200) متهم بجرائم مُتعلّقة بالشغب والتجمع غير المشروعة والحكم عليهم بالسجن والغرامة.

وأوضح مصدر بالنيابة لـ(smc) أن محكمة الطوارئ بأمدرمان أدانت (46) متهماً بالشغب وحكمت عليهم بالسجن والغرامة، كما أصدرت حُكماً بالجلد والغرامة علي (8) متهمين بجرائم شغب وتجمعات، فيما أدانت (20) متهماً بعقوبات مختلفة وحكمت عليهم بالسجن والغرامة، كاشفةً عن فتح بلاغات في مواجهة (7) متهمين بالشغب بنيابة القسم الأوسط بالخرطوم.

وفي السياق كشفت المصادر عن ضبط متهم بحوزته (14) برميل جازولين بجبل أولياء، مشيرةً إلي أنه تمت إدانة المتهم بالسجن والغرامة (50) الف جنيه مع مصادرة العربة.