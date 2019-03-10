بتشريف شداد نجاح كبير لورشة كرة القدم الشاطئية والصالات

انعقدت في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2 ظهر أمس ورشة كرة القدم الشاطئية والصالات بتشريف بروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، والأستاذ عمار الصادق عضو مجلس إدارة الاتحاد، والعميد (م) عصام الدين عبد الله حامد رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية والصالات، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في اللعبتين، وشهدت الورشة عصف ذهني خلال تبادل المقترحات والأفكار، واعتبر العميد (م) عصام الدين عبد الله حامد أن يوم 9 مارس 2019م سيكون ميلاد كرة القدم للصالات الشاطئية عبر دفع البروف شداد، والتلاحم الكبير، ومن خلال المقترحات تم تكوين لجنة للجلوس مع اللجنة المختصة، والتأكيد على عدد من الجزئيات الأساسية أبرزها إمكانية ممارسة ذات اللاعب أي نشاط في لعبة أخرى، والعمل على تقسيم المنافسة لثلاث درجات، واصطحاب عدد من المعطيات الجغرافية في التقسيم. وفي خاتمة الورشة تم الاطمئنان على عدد من المطلوبات الخاصة بمواصلة النقاش في أكثر من ورشة لتأسيس انطلاقة صلبة للنشاط من أرضية احترافية صلبة.