معلومات جديدة عن فقيد الطائرة الإثيوبية السوداني “هشام أبو كلام”

الخرطوم: باج نيوز

أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية وفاة مواطن سوداني في الطائرة المنكوبة التي سقطت صباح اليوم بعد إقلاعها من مطار بولي الدولي.

وكانت الطائرة تقل ركاباً من أكثر من ثلاثين دولة، بينهم 32 من كينيا و18 من كندا وتسعة من إثيوبيا وثمانية من كل من إيطاليا والصين والولايات المتحدة، وسبعة من بريطانيا، وواحد من السودان، وعدد آخر من الجنسيات.

Advertisements

وبحسب المعلومات التي تحصل عليها (باج نيوز) أن الفقيد السوداني الذي لقي حتفه في الطائرة هو الشاب هشام محمد عبدالقادر أبو كلام ويبلغ من العمر ثلاثين عاماً وهو طبيب بيطري خريج جامعة الخرطوم، وهو من مواليد مدينة الدويم الحي العاشر بولاية النيل الأبيض.

وكان أبو كلام في رحلة (كورس) واستقل الطائرة المنكوبة من طراز “بوينغ 737″، والتي قتل فيها 157 شخصاً كانوا على متنها.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز