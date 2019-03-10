أمر تأسيس نيابات للطوارئ بمحليات الجزيرة

الخرطوم :الصيحة الآن

أصدر رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة عبد الرحمن محمد أحمد الحاج أمراً بتأسيس نيابات للطوارئ بمحليات الولاية الثماني على أن يكون مقر نيابة الطوارئ بمقر النيابة في كل محلية، وسمى القرار وكيل النيابة الأعلى بكل محلية وكيلاً لنيابة الطوارئ.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحافية اليوم (الأحد) إن أمر التأسيس جاء عملا بأحكام المادة 6 من أمر تأسيس نيابة الطوارئ بولاية الجزيرة الصادر من النائب العام وإن النيابة تختص في كل محلية بالتحري والتحقيق وتمثيل الإدعاء أمام محكمة الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه وأي قانون آخر ذي صلة بحالة الطوارئ.

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وذكر رئيس النيابة العامة أن الفقرة 5 من أمر التأسيس نصت على رفع بلاغات الطوارئ التي يصدر فيها قرار بالشطب لرئيس النيابة العامة.

ودعا عبد الرحمن مواطني الولاية للرجوع لسيادة حكم القانون لتنظيم حياة الناس ومعاشهم. ولفت إلى أن السودان سبق بلدان كثيرة في القوانين إلا أنها غير مفعلة.

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