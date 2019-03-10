أحمد بلال : (الوطني مازال حاكما ويتغذى من حبل سري ولم ينفطم)

المدارية / الخرطوم

قال الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي وزير الداخلية السابق د.احمد بلال عثمان : ( إن المؤتمر الوطني لايزال حاكما بالياته ومؤسساته ومنظماته ولايزال يتغذى من حبل سري ولم يفطم) مبينا ان رؤية الحزب الاتحادي تقوم على مواصلة الحوار مع الجميع خاصة الشباب الذين انسد الافق امامهم بسيناريو يعالج الاحتقان والاستقطاب ويمنع الكراهية والاقصاء وجعل ملف السلام في المقدمة، تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وذكر بلال خلال استضافته في برنامج (حوار مفتوح) بثته فضائية النيل الأزرق أمس (السبت)، انه ضد تسميتهم ب”الترلات” و “الديكور” ، وأضاف: (إن الوطني هو المسؤول من تدهور الوضع الاقتصادي)

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