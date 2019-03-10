ايلا يلتقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية

الخرطوم : الصيحة الآن

التقى رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر إيلا بمكتبه اليوم (الأحد) الشيخ إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، مشيداً بالدور الدعوي الذي تقوم به الجماعة في تصحيح المفاهيم والتوعية المجتمعية.

وأوضح الشيخ إسماعيل عثمان في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجالات الإنتاج الأسري والاقتصاد المنزلي، مبيناً أنه قدم خلال اللقاء رؤى سياسية تصب في صالح الإصلاح السياسي وأهمية وقوف المجتمع مع قيادات الدولة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي. وأضاف أن اللقاء تناول أيضا دعم الدولة للمنتجين لاسيما في القطاع الخاص لما له من أثر في تحقيق التنمية الاقتصادية بجانب العمل على مكافحة الفساد.

وقال إن رئيس الوزراء أكد التزام الدولة بمحاربة الفساد، منوها إلى أن الإصلاح سيشمل الجوانب كافة أهمها إصلاح الخدمة المدنية والإصلاح المالي والمؤسسي والإداري.

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