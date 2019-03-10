هلال الأبيض يكشف عن إضافات مرتقبة

أعلن نادي هلال الأبيض، تكوين غرفة تسجيلات النادي بقيادة رئيس النادي خوجال.

وقال نائب رئيس القطاع الرياضي بالتبلدي إن ناديه سيقوم ببعض الإضافات خلال فترة التسجيلات الحالية، لافتاً النظر إلى أن الحديث عن وجود نية لتسريح عدد كبير من اللاعبين لا أساس له من الصحة.

وأضاف محمد عبيد لــ(السوداني) أن ناديه يملك أفضل الأسماء في عالم كرة القدم، لافتا النظر إلى أن لجنة التسجيلات ستبحث تقرير المدير الفني إبراهومة الذي حوى بعض الإضافات التي ينتظر التحرك تجاهها حتى تمضي مسيرة الفريق إلى الأمام.

وأكد نائب رئيس قطاع الكرة بهلال الأبيض حرصهم على استقرار الفريق ودعمه بالصورة التي تجعله قادراً على مواصلة النجاحات التي تحققت.

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