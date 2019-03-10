كسلا تتحسب لقطوعات الإمداد المائي في الخريف

اطلع وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بكسلا، مجذوب أبو موسى مجذوب، على موقف تحسين مستوى الإمداد المائي بالولاية، بجانب توصيل خطوط المياه من الآبار الجديدة لأحياء الضفة الغربية، وتعهد بالعمل للحد من القطوعات في فصل الصيف.

وشدد الوزير خلال لقائه بمكتبه يوم الأحد بالمدير العام لهيئة مياه الشرب بالولاية المهندس عثمان محجوب الحسن، شدد على أهمية التنسيق والمتابعة للحفاظ على استمرارية المشروعات المنفذة.

وحيا الأدوار المتعاظمة التي يقوم بها العاملون بالهيئة في إنفاذ مشروعات المياه، مؤكداً اهتمام الوزارة وسعيها لحل الإشكاليات التي تواجه الحلول الدائمة لخدمات الإمداد المائي والحد من القطوعات، خاصة في فصل الصيف.

من جهته، استعرض مدير مياه الشرب الخطوات التي تمت في مجال تنفيذ خطوط المياه الآبار الجديدة بغرب القاش والسواقي الجنوبية إلى الأحياء السوق الشعبي وبانت، بجانب جهود الهيئة في جلب الطلمبات والأنابيب لتكملة مشروعات المياه والاستعداد المبكر لفصل الصيف.

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