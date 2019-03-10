الجزيرة تشكل وكالات نيابات للطوارئ بمحليات الولاية الثماني

أصدر رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة، عبدالرحمن محمد أحمد، أمراً بتأسيس نيابات للطوارئ بمحليات الولاية الثماني، على أن يكون مقرها برئاسة النيابة في كل محلية، وسمى القرار وكيل النيابة الأعلى بكل محلية وكيلاً لنيابة الطوارئ.

وقال عبدالرحمن بحسب وكالة السودان للأنباء، إن أمر التأسيس جاء عملاً بأحكام المادة 6 من أمر تأسيس نيابة الطوارئ بولاية الجزيرة الصادر من النائب العام، وإن النيابة تختص في كل محلية بالتحري والتحقيق وتمثيل الادعاء أمام محكمة الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه وأي قانون آخر ذي صلة بحالة الطوارئ.

وذكر رئيس النيابة العامة أن الفقرة 5 من أمر التأسيس نصت على رفع بلاغات الطوارئ التي يصدر فيها قرار بالشطب لرئيس النيابة العامة.

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ودعا عبدالرحمن مواطني الولاية إلى الرجوع لسيادة حكم القانون لتنظيم حياة الناس ومعاشهم، ولفت إلى أن السودان سبق بلداناً كثيرة في القوانين إلا أنها غير مفعلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)