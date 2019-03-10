الدولار ينخفض مقابل الجنيه السوداني للتعامل بالشيكات مع افتتاح تعاملات الأسبوع

إنخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأحد مع إفتتاح تعاملات الأسبوع في أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الخميس وذلك للتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية بينما احتفظ بنفس سعره للتعاملات النقدية.

يوم الأحد 10 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 7 مارس 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 88.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)