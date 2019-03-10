أعلنت حكومة ولاية نهر النيل عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية للولاية شهر أبريل القادم، في وقت كشفت فيه عن تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمنع عمليات تهريب الذهب والوقود والدقيق.
وقال الفريق ركن الطيب المصباح والي الولاية بحسب (smc) أن زيارة رئيس الجمهورية ستكون عقب تشكيل الحكومة الجديدة بالولاية، بجانب أنها ستأتي بعد الإنتهاء من عمليات الحصاد، كاشفاً عن تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية لمنع عمليات التهريب بكافة أشكاله للحفاظ علي ثروات الولاية.
وفي سياق متصل كشف المصباح عن زيارة نائب رئيس الجمهورية محمد عثمان يوسف كبر للولاية الأربعاء القادم لتدشين عمليات حصاد القمح الرسمية بمنطقة الزيداب، مشيراً إلي أن عمليات الحصاد بدأت بمنطقتي شندي والمتمّة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نهر النيل: زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية للولاية الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.