نكانا يسقط زيسكو بثلاثية ويتصدر

التاريخ: 10-مارس-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة حقق نكانا الزامبي، فوزاً كبيراً على مضيفه ونده زيسكو بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم الأحد، في الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتاً فيما تجمد رصيد زيسكو في أربع نقاط وفقد فرصة التأهل لدور الثمانية، وتبقت له مباراة على أرضه أمام الاشانتي كوتوكو الغاني فيما يحمل نكانا يوم 17 مارس الحالي، ضيفاً على الهلال في أم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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