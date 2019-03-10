وصول شهادة النقل الدولية للسماني الصاوي

التاريخ: 10-مارس-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد، شهادة النقل الدولية للاعب المريخ السماني الصاوي من الاتحاد الليبي للكرة، بعد نهاية إعارة اللاعب لفريق الاتحاد الليبي وأصبح الصاوي لاعباً رسمياً للمريخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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