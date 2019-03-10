كبر يتقصى معوقات تأهيل طريق الدمازين- الخرطوم

تفقد نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، يوم الأحد، مشروع تأهيل الطريق القومي الدمازين الخرطوم، برفقة الفريق أول ركن يحيى محمد خير والي ولاية النيل الأزرق وأعضاء حكومته.

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وأكد نائب رئيس الجمهورية عقب اطلاعه على سير العمل والمعوقات التي تعترض سير العمل من بينها قلة الوقود والسيولة النقدية، التزام الحكومة بإزالة كل المشاكل التي تعترض العمل ومتابعته الشخصية لمشروع تأهيل الطريق القومي ليكتمل العمل في وقت وجيز.

وزار نائب رئيس الجمهورية بحسب الشروق – محلج الدمازين المنشاري بالنيل الأزرق للوقوف على عمل المحلج والكميات المنتجة منه ومساهمته في تحريك عملية الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)