كشفت النيابة العامة للطوارئ عن إدانة (200) متهم بجرائم مُتعلّقة بالشغب والتجمع غير المشروعة والحكم عليهم بالسجن والغرامة.
وأوضح مصدر بالنيابة بحسب (smc) أن محكمة الطوارئ بأمدرمان أدانت (46) متهماً بالشغب وحكمت عليهم بالسجن والغرامة، كما أصدرت حُكماً بالجلد والغرامة علي (8) متهمين بجرائم شغب وتجمعات، فيما أدانت (20) متهماً بعقوبات مختلفة وحكمت عليهم بالسجن والغرامة، كاشفةً عن فتح بلاغات في مواجهة (7) متهمين بالشغب بنيابة القسم الأوسط بالخرطوم.
وفي السياق كشفت المصادر عن ضبط متهم بحوزته (14) برميل جازولين بجبل أولياء، مشيرةً إلي أنه تمت إدانة المتهم بالسجن والغرامة (50) الف جنيه مع مصادرة العربة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أم درمان : إدانة (200) متهم بالشغب والتجمع غير المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.