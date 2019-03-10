المريخ يكمل اتفاقه مع لاعب وسط منتخب النيجر

ذكر الموقع الرسمي لنادي المريخ أن النادي، أكمل إتفاقه مع اللاعب الدولي، ماماني لوالي عبد الرحماني، متوسط ميدان (دواني) النيجري، والذي سيصل الى الخرطوم رفقة الوكيل الموريتاني محي الدين أدومو بعد غد الثلاثاء.

ماماني مواليد 1997 ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في النيجر، ويؤدي أدوار وسط الملعب بشكل مميز كما يعتبر من أعمدة المنتخب النيجري وشارك في اخر مباراة للنيجر أمام سوازيلاند.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)