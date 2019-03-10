أيلا: الدولة ملتزمة بمحاربة الفساد

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر أيلا، يوم الأحد، التزام الدولة بمحاربة الفساد، منوهاً إلى أن الإصلاح سيشمل الجوانب كافة أهمها إصلاح الخدمة المدنية والإصلاح المالي والمؤسسي والإداري.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية إسماعيل عثمان. وأوضح رئيس جماعة أنصار السنة في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجالات الإنتاج الأسري والاقتصاد المنزلي.

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وأشار عثمان بحسب الشروق – إلى الدور الدعوي الذي تقوم به الجماعة في تصحيح المفاهيم والتوعية المجتمعية.

وأفاد أنه قدم خلال اللقاء رؤىً سياسية تصب في صالح الإصلاح السياسي وأهمية وقوف المجتمع مع قيادات الدولة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي.

وأضاف “اللقاء تناول أيضاً دعم الدولة للمنتجين لاسيما في القطاع الخاص لما له من أثر في تحقيق التنمية الاقتصادية، بجانب العمل على مكافحة الفساد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)