إزدياد عمليات نقل الحاويات بالميناء الجنوبى ببورتسودان

التاريخ: 10-مارس-2019
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كشفت ادارة الميناء الجنوبى ببورتسودان عن زيادة مؤشرات الآداء والمناولة للحاويات بالميناء، مبينة أن الآداء فاق المعدلات العالمية لعمليات المناولة وتفريغ الحاويات، مشيرة إلى تفريغ (417) حاوية خلال يوم واحد بمعدل (30) حاوية فى الساعة.
واوضح كابتن محمود سيد احمد مدير الميناء الجنوبى بحسب(smc) ان العاملين استطاعوا تجاوز فترات التوقف السابقة، كاشفاً عن تكثيف العمل لنقل الحاويات المتاخرة، مشيراً إلى ان عمليات النقل تتم بصورة سريعة دون تأخير.
وقال سيد احمد ان تفريغ البواخر يتم بإنتظام وبصورة طبيعية مبيناً أن الميناء يشهد حالياً عمليات مناولة لوارد (3) بواخر فيما بلغ عدد الحاويات التى تم نقلها (6) الف حاوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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