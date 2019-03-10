والي غرب كردفان يمنع التحصيل غير القانوني

ترأس والي ولاية غرب كردفان الفريق أمن دخري الزمان عمر محمد اجتماع مجلس وزراء حكومته بأمانة الحكومة بالفولة.
إستمع الوالي خلال اللقاء إلى تقارير أداء الوزارات وخُطتها المستقبلية، بالإضافة إلى مراجعة عقودات الشركات الموقعة بالولاية وتقييم المشروعات بواسطة الفنيين والمستشارين القانونيين لدى الولاية مع التأكيد على تفعيل ومراجعة الجمعيات التعاونية بالولاية ودعمها للاطمئنان على مدى نجاحها واستمراريتها، بجانب الاهتمام بمراكز التدريب وإعدادها جيداً وذلك لمزاولة نشاطها بالولاية.
وأمن مجلس وزراء الولاية على متابعة المدارس التي تبرع بها رئيس الجمهـورية لولاية غرب كردفان ورصــد الجهـــد الشعبي في المحليات ووزارات الولاية، كما أكد الاجتماع بحسب وكالة السودان للأنباء على إنجاح تجربة التحصيل المُوحـــد والاستفادة من تجربة ولاية الخرطوم في التحصيل الإلكتروني، ووجه بمنع التحصيل غير القانوني بالرقابات.
وقال دخري الزمان إن الولاية ماضية عبر وزارة المالية في فتح نوافذ البيع المخفض بمواقع الاتحادات التعاونية بالولاية والمحليات، وشدد على ضرورة الاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات والشركات وتوجيهه وفق البرامج والمشروعات المخطط لها بمحليات الولاية المختلفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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