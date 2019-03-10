مصرع سوداني ضمن ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

التاريخ: 10-مارس-2019
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أعلنت “الخطوط الجوية الإثيوبية” أن مواطنين من 33 دولة قتلوا في تحطم طائرة “بوينغ”، الأحد، بينهم سوداني وستة مصريين ومغربيان وسعودي ويمني. وقالت الشركة إن الطائرة كانت متجهة إلى نيروبي، وعلى متنها 149 راكباً وطاقم من ثمانية أفراد.
وقال المتحدث باسم الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، بحسب ا نقلته الشروق عن وكالة “رويترز” “تأكد وقوع الأمر في الساعة 8:44 صباحاً بالتوقيت المحلي”. ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على “تويتر” تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.
وقال مكتب آبي أحمد في التغريدة “يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح.
وانخفضت الطائرة من الرادار بعد ست دقائق من مغادرتها أديس أبابا، وفقاً لمحلل الطيران أليكس ماشراس، الذي قام بالتغريد على الطائرة المنكوبة، حيث تم تسليم طائرة بوينج 737 الجديدة إلى شركة الطيران قبل أربعة أشهر فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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