وناشدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأحد، بثته قناة "العربية" الإخبارية، ، بالتحرك الجاد والفورى لحماية المواطنين فى مديرية "كشر " بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، جراء الهجوم البربرى لميليشيا الحوثى الانقلابية على المدنيين.
وأضافت أن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثى من استهداف همجى وقصف بمختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية، تسبب فى تشريد 4268 أسرة، بعد تعرضها لحصار خانق فرضته الميليشيا على مديرية كشر من كل الاتجاهات منذ ما يقارب الشهرين، ومنعت عنهم الماء والدواء.
وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية تمارس جرائم ممنهجة ضد المدنيين من : تجويع وعقاب جماعى وإرهاب، وتفجير المنازل والممتلكات، مما يشكل تحديا للقانون الدولى الإنساني، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الميليشيات فجرت 24 منزلا وأتلفت 30 مزرعة.
وأعبرت عن دهشتها إزاء صمت المنظمات الأممية والدولية تجاه ما ترتكبه الميليشيا من جرائم حرب ضد السكان يعاقب عليها القانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 279 مدنيا جراء اعتداءات ميليشيا الحوثى على قبائل حجور شمال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.