باكستان تجدد دعمها الكامل للسعودية ضد أى هجوم إرهابى

أعربت الحكومة الباكستانية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم بدون طيار الذى شنه الحوثيون على مدينة أبها فى المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الأحد، أن الحكومة تدين بشدة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مجددة دعمها وتضامنها الكامل مع قيادة وحكومة وشعب السعودية ضد أى اعتداء وتهديد لسيادتها وسلامتها، منوهة بأنها تقف بحزم مع المملكة فى مواجهة الإرهاب.

وكان المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير بالسعودية العقيد محمد بن عبد الرحيم العاصمى قد أعلن أمس الأول /الجمعة/ إصابة خمسة أشخاص (4 سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية) جراء سقوط شظايا طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين وتصدت لها قوات الدفاع السعودى فى مدينة أبها، فضلًا عن تعرض ست مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة.